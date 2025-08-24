1994 yılında Van’da dünyaya gelen Kaymakam, ilk ve ortaöğrenimini doğup büyüdüğü Van ilinde tamamladı. Eğitim hayatına gösterdiği özen, onun kamu yönetimi alanında ilerlemesine vesile oldu. 2014 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünü kazanarak Ankara’ya adım atan Aytürk, üniversite eğitimi süresince hem akademik hem de sosyal anlamda başarılı bir öğrenci profili çizdi.

2019 yılında devlet hizmetine ilk adımını attı. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde Uzman Yardımcısı olarak memuriyet hayatına başlayan Kaymakam, aynı yıl İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Kaymakam Adaylığı Sınavını kazanarak mülki idare kariyerine resmen giriş yaptı.

Türkiye’nin Dört Bir Yanında Görev Aldı

Kaymakamlık mesleğine Van Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak başlayan Aytürk, daha sonra Giresun ve Kastamonu illerinde teftiş stajını tamamladı. Edindiği tecrübeleri sahada pekiştirmek üzere Van'ın Edremit ve Trabzon’un Maçka ilçelerinde Kaymakam Refikliği stajlarını başarıyla yürüttü.

Görev süresince hem Ege hem de İç Anadolu coğrafyasında da sorumluluk üstlenen Kaymakam, Denizli’nin Bozkurt ve Konya’nın Doğanhisar ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerini ifa etti. Her iki ilçede de özellikle yerel halkla kurduğu güçlü iletişim ve çözüm odaklı yaklaşımı ile takdir topladı.

Üstün Başarıyla Tamamladı

Yurt içindeki staj süreçlerinin ardından yurtdışı programı kapsamında İngiltere'nin Leicester kentinde 6 ay süren yabancı dil eğitimi aldı. Uluslararası alanda da kendini geliştiren Kaymakam, burada hem dil hem de idari konularda farklı perspektifler kazanma fırsatı buldu.

Türkiye’ye dönüşünün ardından İçişleri Bakanlığına bağlı olarak düzenlenen 108. Dönem Kaymakamlık kursunu üstün başarı ile tamamladı.

28 Eylül 2023 tarihinde yayımlanan kararname ile Ankara’nın Güdül ilçesine Kaymakam olarak atanan Aytürk, 28 Mayıs 2025 tarihli Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında, 30 Haziran 2025 itibarıyla ilçedeki görevine resmen başladı. Görevine başlar başlamaz kamu kurumlarını ziyaret ederek ilçedeki mevcut durum hakkında bilgi alan Kaymakam, halkla iç içe olmayı ve katılımcı yönetim anlayışını ön planda tutacağını söyledi.

Aile Hayatı

İyi derecede İngilizce bilen Kaymakam Aytürk, evli ve iki çocuk babasıdır. Hem aile hem meslek hayatını denge içerisinde yürüten bir yönetici profiline sahip olan Kaymakam, yeni görev yerinde özellikle eğitim, sosyal hizmetler ve kırsal kalkınma projelerine ağırlık vereceğini belirtti.