Galatasaray’da uzun süredir Suudi Arabistan’ın Neom takımıyla transfer iddialarıyla anılan Barış Alper Yılmaz, son olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Yılmaz paylaşımında, “Tüm bu yaşanan süreç nedeniyle istemsizce gündemi meşgul ettiğim için özür diler, tanıdığınız ve sevdiğiniz Barış Alper’in kısa sürede tüm hırsı ve forma aşkıyla sahalarda olacağına söz veririm.” ifadelerini kullandı.

Barış Alper’in sosyal medyadan yaptığı açıklama kısa süre içinde büyük ilgi gördü ve paylaşım rekorları kırdı. Yıldız futbolcunun mesajı, Galatasaray taraftarları tarafından yoğun şekilde paylaşılarak yorum aldı. Kulüp yetkilileri ve teknik ekip, oyuncunun sahalara dönerek performansını sürdürmesini bekliyor.