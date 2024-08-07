Barış Alp Vardar’ın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Barış Alp Vardar kimdir? Barış Alp Vardar’ın hastalığı nedir? İşte detaylar…

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden İstanbulspor, genç futbolcusu Baran Alp Vardar'a kanser teşhisi konduğunu üzüntüyle duyurdu.

BARIŞ ALP VARDAR KİMDİR?

Barış Alp Vardar 2 Haziran 2005 tarihinde İstanbul Eminönü’nde dünyaya geldi. Vardar İstanbulspor A.Ş. de forma giydi.

Barış Alp Vardar geçen sezon Süper Lig'de Alanyaspor, Sivasspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarında forma giymişti.

19 yaşındaki stoper Baran Alp Vardar, geçen sezon Süper Lig'de 3, U19 Süper Lig'inde ise 18 olmak üzere toplam 21 maça çıktı.

BARIŞ ALP VARDAR HASTALIĞI NEDİR?

Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig’de yer alan ve bu sezon Trendyol 1. Lig’de başarı arayan İstanbulspor, 19 yaşındaki yetenekli oyuncunun sağlık durumu hakkında önemli bir açıklama yaptı.

İstanbulspor'un resmi açıklamasında, "Biz hep seninle olacağız canımız Baran Alp Vardar. Altyapımızdan yetişmiş, A takımımızda görev almış, canımız Baran Alp Vardar’a yapılan tetkikler sonucu kanser teşhisi konmuş, tedavi sürecine başlamıştır. Daima seninle olacağız." ifadelerine yer verildi.

Baran Alp Vardar’a acil şifalar diliyor ve en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.