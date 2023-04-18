Depremden etkilenen ve OHAL ilan edilen 11 ilde özellikle Sosyalleştirme Bölgelerine atanan sağlık çalışanlarının barınma sorununun ciddi olduğunu ve bu konuda sendikaya çok sayıda talep iletildiğini söyledi.

Bölgede binaların ağır hasar aldığını, kamu binalarının da depremden etkilendiğine dikkat çeken Taşkın, bölgede evi yıkılan veya ağır hasar alan, yaralanan ve yakınları hayatını kaybeden afetzedelerin sağlık hizmeti beklentisi içinde olduğunu belirterek, bu bölgelere atanan sağlık çalışanlarının da gıda, asayiş ve barınma gibi ihtiyaçlarının bulunduğunu, ayrıca kira artışlarına da dikkat çekerek bu sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.

Necip Taşkın, depremden etkilenen illere atanan sağlık çalışanlarının barınma sorunu çözülmeden hizmet vermeleri beklenemez, dedi. Sağlık çalışanlarının etkin ve zamanında verimli hizmet sunabilmeleri için temel sorunlarının çözülmesi gerektiğini söyledi. Haber Merkezi