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“Bargello Türk malı mı? Bargello İsrail malı mı? Bargello hangi ülkenin?” Sorularının cevapları vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Bu soruların cevabını haberimizde derledik…

Bargello, Türkiye merkezli BRG Kozmetik A.Ş. şirketi tarafından sunulan bir kozmetik markasıdır. 1950 yılında kurulan Bargello, parfüm, kolonya, deodorant, body splash, araç kokusu, ortam kokusu ve kurumsal koku gibi ürünler sunar. Bargello'nun 450 farklı ürün çeşidi bulunmaktadır ve bu ürünler 24 ülkede satılmaktadır. İsrail ile herhangi bir bağlantısı olmayan Bargello, Türk malı bir kozmetik markasıdır.