BKM’de görev yaptığı dönemde çipli kart alımı ve TROY yazılım geliştirme projelerini yöneten isim olarak finans ve teknoloji alanındaki deneyimiyle tanınıyor.

Ancak Merkez Bankası denetiminde ortaya çıkan usulsüzlükler, Aytaş’ı soruşturmanın merkezine taşıdı.

Baran Aytaş hakkında kamuoyunda başka bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Neden Tutuklandı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi’nde (BKM), ihaleye fesat karıştırma, dolandırıcılık ve zimmet iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 7 kişi tutuklandı.

Kurumdaki usulsüzlükleri TCMB’nin kendi iç denetimiyle ortaya çıkarıldığı öğrenildi.

BKM eski Genel Müdürü Baran Aytaş, Merkez Bankası iştiraki BKM’de yürütülen zimmet ve ihaleye fesat soruşturması kapsamında tutuklandı.