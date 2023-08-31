Köy sakinleri devasa Gelingüllü Barajı’nın olmasına rağmen suların kesilmesi noktasında yetkililere çağrıda bulundu.

Adana’da ikamet eden ve Esenli köyünde yazlık ev alan Ender Güleryüz, sağlık ve temizlik konusunda sorun yaşadıklarını söyleyerek açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremden sonra Esenli köyünden yazlık alan Güleryüz, “Gelingüllü Barajı’nın olmasına rağmen insanlar varlık içinde yokluk çekiyor” diyerek isyan etti.

Köyde yazlığı bulunan ve yazları Esenli’de geçiren Ender Güleryüz konu ile alakalı yaptığı açıklama yaparak yaşadığı sıkıntıların çözülmesi için Yozgat Valiliği’ne ve Yozgat Belediyesi’ne sıkıntılarını anlattığını aktardı.

Yaklaşık 10 gün öncesinde valilik ve belediyeye sıkıntılarını anlattığını ifade eden Ender Güleryüz, valilikten ve belediyeden dönüş beklediğini kaydetti.

Her iki kurumdan da henüz bir dönüşün sağlanmadığını belirten Güleryüz, kesik olan suyun oluşturduğu mağduriyetin giderilmesi gerektiğini bildirdi.

Esenli köyü sakinleri, su kesintisinin bir an önce giderilmesini ve sağlıklı bir yaşamın sürdürülebilir hale getirilmesini yetkililerden talep ediyorlar.

Olayla ilgili açıklama yapan Güleryüz, “Esenli merkez köyümüzde sabah saat 07.00 ile akşam saat 19.30 arası sularımız kesik. İnsanların en çok suya ihtiyaç duyduğu bu saatler ve yazın sıcağında köyde suların akmaması hem sağlık hem de temizlik sorunu yaşamaktayız. Hani haftada bir kaç saatliğine kesilse anlayacağım. Fakat bütün bir yaz boyunca suların kesilmesi kabul edilemez. Bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını köy halkımız adına talep ediyoruz. Köyümüzün içinde 200 metre ileride devasa Gelingüllü Barajı su ile dolu ve balıkçılıkta yapılmaktadır. Böyle bir imkan varken suyun olmaması varlık içinde yokluk çekmek oluyor” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir/ Melike Aslı Arslan