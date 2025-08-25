Serinlemek için girdiği barajda kaybolan 15 yaşındaki genç, ekipler tarafından sudan cansız çıkarıldı.

İddiaya göre, Şükrü Yencilek (15), 2 arkadaşıyla birlikte serinlemek için baraja girdi.

Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Yencilek, gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye İzmir AFAD Arama ve Kurtarma Birliği Sualtı ve Suüstü Arama Kurtarma Ekibi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Su Altı Arama Ekibi ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma Ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan Yencilek’in, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Baraja gelen Yencilek’in yakınları, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde İzmir'in Bayındır ilçesinde Ergenli Mahallesi’nde bulunan barajda meydana geldi.