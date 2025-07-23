Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, sıcaklardan ferahlamak amacıyla girdikleri baraj gölünde boğularak hayatını yitiren İsmail Özdemir 19 yaşında ve Emirhan Gülünay 18 yaşındadır. son yolculuklarına gözyaşlarıyla uğurlandılar.

Olay, dün ilçeye bağlı Kılıçgüney Barajı’nda gerçekleşti. Arıca Mahallesi’nde yaşadıkları bilinen İsmail Özdemir (19) ve Emirhan Gülünay (18) isimli iki arkadaş, sıcak havanın etkisiyle serinlemek niyetityle baraj gölüne girdi.

Birkaç saat sonra gençlerin suda kaybolduğunu gören çevredeki vatandaşlar durumu acilen yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, dalgıçlar, jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Geniş çaplı yapılan arama-kurtarma çalışmalarında iki arkadaşın cansız bedeni bulundu.

Hayatını yitiren iki genç, bugün Arıca Camiinde kılınan cenaze namazından sonra Arıca Aile Mezarlığına defnedildi. Cenazeye Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Vezirköprü İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, acılı aileler, aile yakınları ve sevenleri geldi.