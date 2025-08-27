Mersin'in Tarsus ilçesinde baraj gölüne girmesinin ardından sudan çıkarılan ve hastanede tedavi gören çocuk 16 gün sonra hayatını yitirdi.

Berdan Baraj Gölü'ne 12 Ağustos'ta kardeşi Serdar Ş. (8) ile giren Mevlüt Can Ş'nin (10) sudan çıkarılmasının ardından tedavisi Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam etti.

Mevlüt Can Ş. bütün müdahalelere rağmen 16 günlük yaşam mücadelesini yitirdi.

Berdan Baraj Gölü'ne giren Serdar Ş. ile Mevlüt Can Ş. bir süre sonra suda çırpınmaya başlamış, bölgeye yönlendirilen ekiplerce sudan çıkarılan 2 kardeş Tarsus Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Kardeşlerden Serdar Ş, burada müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, Mevlüt Can Ş. ise Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.