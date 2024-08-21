Barabbas’ın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Barabbas kimdir? İşte detaylar…

BARABBAS KİMDİR?

Barabbas veya İsa Barabbas (kelimenin tam anlamıyla "babasının oğlu" veya "İsa, babasının oğlu"), Hristiyan anlatıda İsa'nın Tutkusu'nda adı geçen bir figürdür. Kudüs'te Fısıh Bayramı'nda Pontius Pilatus tarafından serbest bırakılan bir isyancıdır.

Barabbas, suçları nedeniyle çarmıha gerilmekle yargılanmış bir isimdir. Ancak, dört kanonik İncil ve Petrus İncili'ne göre, Fısıh Bayramı'nda Yahudiye Valisi Pontius Pilatus, suçlular arasında bir seçim yapma hakkını halkın oyuna sunmuştur.

Kaynaklara göre, "Yahudiler" ve "çoğunluk" olarak tanımlanan kalabalık, Barabbas'ı serbest bırakma yönünde oy kullanmış ve Nasıralı İsa'nın çarmıha gerilmesini tercih etmiştir.

Matta İncili'nde ise, kalabalığın bu seçimle ilgili olarak "O'nun kanının sorumluluğu bizim ve çocuklarımızın üzerinde olsun" şeklindeki ifadeleri yer almaktadır.

Barabbas'ın öyküsü, tarih boyunca çeşitli toplumsal ve dini yorumlara yol açmıştır. Geçmişte, İsa'nın çarmıha gerilmesinin ardından Yahudilerin suçlanmasına ve antisemitizmin meşrulaştırılmasına neden olmuş bir figür olarak kullanılmıştır.

Ancak bu yorumlama, Papa XVI. Benedictus tarafından reddedilmiş ve antisemitizmin öne çıkarılmasına karşı durulmuştur.