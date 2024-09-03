Türkiye'nin beyaz et sektöründeki öncülerinden BANVİT'in kurucusu ve eski yönetim kurulu başkanı Vural Görener, 97 yaşında vefat etti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Görener’in ölüm haberi, iş dünyasında ve Bandırma'da derin bir üzüntü yarattı.

1927 doğumlu Vural Görener, 1950 yılında Amerikan Koleji'nden mezun olduktan sonra, 1951 yılında Kore Savaşı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tercümanlık görevini üstlendi. İstanbul'da ithalat komisyonculuğu ve muhasebecilik yaptıktan sonra, 1968 yılında BANVİT’i kurarak beyaz et sektöründe önemli bir atılım gerçekleştirdi. Şirketi başarıyla yöneten Görener, sektörün gelişimine önemli katkılarda bulundu.

Görener, 2008 yılında Hürriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda, "O yıllarda ticaret hayatı ve yönetimle ilgili birçok şey gayrimüslim vatandaşların elindeydi. Ben Yorgo’nun yanında bir sene çalıştım, her şeyi ondan öğrendim, ilk öğretmen gibiydi benim için” demişti. Bu açıklama, iş hayatındaki deneyimlerinin kökenlerini de gözler önüne seriyor.

Vural Görener’in cenaze töreni, 4 Eylül 2024 Çarşamba günü Bandırma’daki Haydarçavuş Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Erdek’in Belkıs köyünde yapılacak. Törene aile yakınları, iş dünyasından isimler ve çok sayıda seveninin katılması bekleniyor.

Görener, iş dünyasında kazandığı başarıların yanı sıra, hayırsever kişiliğiyle de tanınıyordu. BANVİT’in kuruluşuyla sadece bir şirketin değil, bir sektörün de temellerini atan Görener, birçok kişinin hayatına dokundu ve Türk gıda sektörüne kalıcı etkiler bıraktı.