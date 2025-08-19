Banu Kırbağ, Türk müziğinin özgün seslerinden biri olarak sanat dünyasında derin izler bırakmış bir ses sanatçısı, besteci ve aranjördür.

Genç Yaşta Müzik Kariyeri

1951 yılında İstanbul’da doğan Kırbağ, müzikle tanışmasını lise yıllarında okul orkestrasında solistlik yaparak gerçekleştirdi.

Ardından İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda şan ve solfej eğitimi aldı. 1970’li yıllarda Zafer Dilek ve kardeşi Hülya Kırbağ ile kurduğu müzik grubuyla sahneye çıkan sanatçı, kısa sürede solo kariyerine geçerek “Ölsem de Bir Kalsam da Bir” ve “Unutulur” gibi eserlerle geniş kitlelere ulaştı.

Türkiye’nin İlk Kadın Aranjör

Sanat yaşamı boyunca hem yorumcu hem de üretici kimliğiyle öne çıkan Kırbağ, Türkiye’nin ilk kadın aranjörlerinden biri olarak müzik tarihine geçti.

Timur Selçuk yönetimindeki Çağdaş Dershane’de aldığı armoni, kontrpuan ve düzenleme eğitimleriyle müzikal altyapısını güçlendirdi.

Yurt içi ve yurt dışında birçok konser ve etkinlikte yer alan sanatçı, aynı zamanda Türk pop müzik tarihinde ilk kadın orkestra şefi unvanını da kazandı.

Banu Kırbağ, hem sahne performansları hem de bestelediği şiirlerle Türk müziğine kalıcı katkılar sunmuş bir sanatçı olarak anılmaktadır.

Neden Öldü?

Banu kırbağ'ın vefatına ilişkin resmi bir ölüm nedeni ile ilgili açıklanma ailesi ve yakın çevresi tarafından da sağlık durumuna dair detay paylaşılmadı.