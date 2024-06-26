ATV ekranlarının fenomen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", 25 Haziran 2024 Salı günü yayınlanan bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Ünlü gazeteci Müge Anlı Yüzbaşıoğlu'nun sunduğu programda, Banu Çancı'nın hayat hikayesi merak konusu oldu. Peki, Banu Çancı kimdir?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, kayıp kişilerin arandığı, ailelerin kavuşturulduğu ve çözülmemiş cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı program formatıyla, 16 sezondur izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Ünlü gazeteci Müge Anlı Yüzbaşıoğlu'nun sunumu ile ATV ekranlarında yayınlanan ve her bölümünde büyük yankı uyandıran "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı, yine heyecan dolu bir bölümü geride bıraktı. Kayıp kişilerin arandığı, ailelerin kavuştuğu ve çözülmemiş cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı bu program, 16 sezondur kesintisiz devam ediyor. 25 Haziran 2024 Salı günü yayınlanan bölümde programa katılan Banu Çancı'nın hayatı merak konusu oldu. Peki, Banu Çancı kimdir? Banu Çancı olayı nedir?

BANU ÇANCI KİMDİR?

49 yaşındaki Savaş Diricanlı, amcasının baldızı olan Banu Çancı ile askere gitmeden önce bir ilişki yaşamış. Ancak, askerlik sürecinde yolları ayrılmış. Yıllar sonra Banu Çancı, Savaş Diricanlı'yı bularak bir oğulları olduğunu ve bu çocuğu evlatlık verdiğini söylemiş. Bu duruma öfkelenen Savaş Bey, Banu Çancı'ya beddua etmiş. Kısa bir süre sonra Banu Çancı, motosiklet kazasında hayatını kaybetmiş.

Banu Çancı'nın vefatının ardından, Savaş Diricanlı 28 yaşındaki oğlunu bulmak için "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına başvurmuş. Programda yaptığı açıklamalarda, "Banu ile Keçiören'de amcamın evinde birkaç kez birliktelik yaşadık. Benim 2 çocuğum var, Banu'nun da 2-3 kızı var. Allah etmesin, yolları kesişirse ne yaparız. 1995 yılında Banu Çancı ile olan birliğimizden doğan oğlumu arıyorum. Oğlumu bulmak istiyorum," dedi.

Banu'nun da 2-3 kızı var. Allah etmesin ya yolları kesişirse ne yaparız. 1995 yılında Banu Çancı ile olan birliğimizden doğan oğlumu arıyorum. Oğlumu bulmak istiyorum" dedi.