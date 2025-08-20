YouTube’da yayınladığı videolarla adını duyurduktan sonra uzun süre ortalarda görünmeyen Banu Berberoğlu yayımladığı sürpriz bir paylaşımla sosyal medyaya geri döndü. Berberoğlu, neden video çekmeyi bıraktığını yıllar sonra ilk kez açıklayarak pişmanlığını da dile getirdi.

Sosyal medyada paylaştığı videolarla kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran Banu Berberoğlu, sessizliğini bozarak sürpriz bir video ile sevenlerinin karşısına çıktı.

Sürpriz Paylaşımla Geri Döndü

Trabzon’da yaşayan ve sevgilisi Mehmet ile çektiği videolarla ile tanınan Berberoğlu, YouTube’da yayımladığı yeni videosu ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Instagram hesabındaki en son gönderisini 29 Aralık 2019'da yapan Berberoğlu'nun sürpriz paylaşımı sevenlerini heyecanlandırdı.

2016 yılında yaptığı paylaşımlarla üne kavuşan Banu Berberoğlu'nun YouTube’daki kanalındaki videosu kısa sürede viral haline geldi. Samimi açıklamalarda bulunan Berberoğlu, neden video çekmediğini yıllar sonra ilk açıkladı.

Berberoğlu, Instagram hesabının hikaye bölümünden yayımladığı mesaja ''Soru cevap videosu çektim arkadaşlar. İzlemek isteyenler kanalıma bakabilir'' notunu düştü.

Kısa Sürede Ses Getirdi

Kısa sürede izlenme rekoruna doğru giden videoda Berberoğlu, ''Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra video çekmeye karar verdim. Bana sorular sormanızı istemiştim teşekkür ederim sizler de sormuşsunuz.'' sözleriyle sevenlerine selamladı. Video Çekmeyi Neden Bıraktı

Berberoğlu, takipçilerinin merak ettiği soruları yanıtladı.

''Video çekmeyi neden bıraktın?'' sorusuna genç fenomen; ''Çünkü içimden hiçbir şekilde video çekmek gelmiyordu. Bende kendimi zorlamak istemedim. Bu ara çok uzun oldu biliyorum. Keşke bu kadar ara vermeseydim diye düşünüyorum. Ama böyle oldu maalesef'' cevabını verdi.

Pişmanlığını Anlattı Berberoğlu, ''Video çekmeyi bırakınca içinde bir boşluk oluştu mu?'' sorusuna da; ''Alıştığım, alıştığım bir rutin olduğu için rutinimi bırakınca tabi ki bir boşluk hissettim. Ama yine de içimden video çekme isteği gelmediği için de çekmiyordum açıkçası. Ama keşke çekseymişim'' diyerek pişmanlığını dile getirdi.

Banu Berberoğlu Kimdir?

Banu Berberoğlu, 1994 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Lise mezunu olan sosyal medya fenomeni, kariyerine 2016 yılında YouTube’a yüklediği videolarla adım attı. Yay burcu olan Berberoğlu, Trabzon'da ailesiyle birlikte yaşıyor.