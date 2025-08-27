İletişim ve hızlı tüketim sektörlerinin tanınmış isimlerinden Banu Güney Arıduru, amansız bir rahatsızlık sonucu genç yaşta hayata veda etti. Arıduru'nun zamansız kaybı, hem profesyonel hem de özel çevresinde derin bir hüzün yarattı. Sosyal medyada paylaşılan duygusal mesajlar, Arıduru'nun mesleki başarılarının yanı sıra, sıcakkanlı ve yardımsever karakterini ön plana çıkardı. Özellikle Telsim'deki görevi sırasında pek çok bireyin yaşamında olumlu izler bırakan Arıduru'nun vefatı, onu tanıyan herkesi derinden etkiledi.

27 Yıllık Kariyer Hayatı

Banu Güney Arıduru, 27 yıla yayılan kariyer yolculuğuna satış ve pazarlama alanında başladı. Profesyonel hayatı boyunca satış yöneticiliğinden genel müdürlüğe kadar birçok farklı kademede görev aldı. Perakende, hızlı servis restoranları, hızlı tüketim ürünleri ve telekomünikasyon gibi çeşitli sektörlerde üst düzey pozisyonlarda sorumluluk üstlendi. Satış direktörü, operasyonlardan sorumlu tepe yöneticisi (COO), genel müdür yardımcısı ve CEO gibi önemli makamlarda bulundu. Stratejik iş geliştirme yeteneği, operasyonel mükemmeliyetçiliği ve dijital dönüşüm projelerindeki öncü rolü ile takdir topladı.

Arıduru'nun kariyerindeki dönüm noktalarından biri, Little Caesars Türkiye'deki Genel Müdürlük göreviydi. Buradaki liderlik vasıfları ve başarıları sonrasında, son olarak Çelebi Holding'de Genel Müdür olarak görev yaptı.

Geriye Güzel Anılar Ve Başarılar Bıraktı

Banu Güney Arıduru, iş dünyasında kazandığı saygınlığı sadece mesleki başarılarına değil, aynı zamanda insan ilişkilerine verdiği büyük değere borçluydu. Yakın dostları onu "iyi insan, can yoldaşı, kardeş" gibi samimi ifadelerle anarken, vefat haberi iş ve sosyal çevresinde doldurulması güç bir boşluk bıraktı.

Arıduru'nun son yolculuğuna ne zaman ve nasıl uğurlanacağına dair bilgiler henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.