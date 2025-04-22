Altın fiyatlarının tarihi zirveye ulaşmasıyla birlikte vatandaşlar kredi kartı ve ihtiyaç kredisine yöneldi. Bankalar, bu yöntemle altın alan müşterilere SMS ile uyarı gönderdi: "Kartınızın limiti kapatılabilir."

Altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte yatırımcılar alternatif finansal kaynakları kullanarak altına yönelmeye başladı. Özellikle kredi kartı ve ihtiyaç kredisi gibi imkanlarla yapılan altın alımları dikkat çekerken, bankalar bu duruma karşı müşterilerini uyardı.

Son günlerde birçok banka, müşterilerine SMS yoluyla bilgilendirme göndererek, kredi kartı ve nakit avans kullanarak döviz ya da altın alımı yapanların kart limitlerinin kapatılabileceğini bildirdi. Mesajlarda, "Kredi kartınızla döviz/altın/kripto varlık alımları, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, makul gerekçesi olmayan transferler, nakit çekme limitini aşma için işlemler ile sistem dışına para çıkarılmasına yönelik işlemler nedeniyle kartınız kapatılabilir." ifadelerine yer verildi.

Küresel piyasalardaki belirsizlikler nedeniyle ons altının fiyatı 3 bin 500 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, yatırımcı ilgisini yeniden altına çevirdi. Yerli yatırımcılar da bu trende kredi kartı ve ihtiyaç kredisiyle dahil olurken, altın fonlarına olan para akışı da tarihi zirveye çıktı.

Yükseliş iç piyasaya da yansıdı. Çeyrek altın fiyatı 7 bin 100 TL seviyelerine kadar yükseldi. Özellikle son günlerde yaşanan talep patlaması sonrası bankalar, kredi ve kart sistemlerini yakından izlemeye alarak olası riskleri engellemek için önlem almaya başladı.

Bankacılık kaynakları, bu tür işlemlerin hem müşteri güvenliği hem de finansal sistemin sürdürülebilirliği açısından yakından izlendiğini belirtiyor. Yetkililer, yatırımcıların bu tür işlemler sırasında dikkatli olmalarını ve olası limit kapatmalarına karşı bilgilendirme mesajlarını dikkate almalarını tavsiye ediyor.