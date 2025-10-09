Kampanya kapsamında vatandaşlar, bankalarda yeni hesap açmaları koşuluyla 90 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecek.

Faizsiz Kredi Veren Bankalar ve Detayları

Bankaların sunduğu faizsiz kredi kampanyaları, ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans olarak iki farklı şekilde uygulanıyor. Kredilerin vadeleri 3, 6 ve 9 aya kadar değişebiliyor.

QNB Finansbank: Yeni müşterilere özel toplam 85 bin TL faizsiz kredi sunuyor. Kredinin 60 bin TL’lik kısmı 3 ay vadeli ihtiyaç kredisi, 25 bin TL’lik kısmı ise 3 ay vadeli taksitli nakit avans olarak kullanılabiliyor.

Enpara.com: Yeni müşteriler için toplam 75 bin TL faizsiz kredi veriyor. Kredinin tamamı, 6 aya varan vadeyle, masrafsız ve faizsiz ihtiyaç kredisi olarak sağlanıyor.

Akbank: Toplam 60 bin TL faizsiz kredi sunuyor. 35 bin TL kredi 6 ay vadeli, 25 bin TL taksitli nakit avans ise 3 ay vadeli olarak veriliyor.

İş Bankası: Yeni müşterilere 55 bin TL’ye kadar faizsiz kredi kampanyası sağlıyor. 25 bin TL taksitli nakit avans 3 ay vadeli, 30 bin TL ek hesap ise 1 ay vadeli olarak sunuluyor. Kampanyadan faydalanmak için hesap mobil uygulama üzerinden açılmalı.

Garanti BBVA: 75 bin TL faizsiz kredi veriyor. 50 bin TL’si sigortasız ihtiyaç kredisi, 25 bin TL’si taksitli nakit avans olarak kullanılıyor.

DenizBank: Yeni müşteriler için toplam 90 bin TL faizsiz kredi sunuyor. 65 bin TL kredi 3 ay vadeli, 25 bin TL taksitli nakit avans ise 3 ay vadeli olarak veriliyor.

Albaraka: 85 bin TL’ye kadar yeni müşterilere özel faizsiz kredi kampanyası başlattı.

Başvuru Koşulları

Kampanyalardan yararlanmak isteyen vatandaşların daha önce başvuracakları bankada hesaplarının olmaması gerekiyor. Başvurular, bankaların mobil uygulamaları üzerinden yapılabilecek. Banka şubelerinden hesap açılması durumunda kampanyadan faydalanılamıyor.

Kredi Kullanımında Önemli Noktalar

Uzmanlar, faizsiz kredi kampanyalarının sadece yeni müşterilere özel olduğunu vurguluyor ve başvuruda bulunan vatandaşların vade ve tutar limitlerini dikkatle kontrol etmelerini öneriyor.