Bankalar, müşterilerine gönderdikleri SMS ve kredi kartı ekstrelerinde yer alan bilgilendirmelerle önemli uyarılarda bulundu.

ALTIN VE DÖVİZE YATIRIM ARTINCA BANKALARDAN MÜDAHALE GELDİ

Küresel piyasalardaki belirsizliklerle birlikte ons altın fiyatı 3.500 doları aşarak tarihi rekorunu kırarken, Türkiye’de çeyrek altın 7.100 TL seviyesine ulaştı. Yatırımcılar yükselen altın fiyatlarından kazanç sağlamak amacıyla kredi kartı nakit avanslarını ve bireysel kredileri kullanarak altın, döviz ve kripto para alımlarına yöneldi.

Bu gelişme finansal sistemde risk unsuru olarak değerlendirildi. Özellikle kredi kartıyla yapılan bu tür alımların artması üzerine bazı bankalar harekete geçerek müşterilerini uyardı.

KARTLA ALTIN, DÖVİZ VE KRİPTO ALIMLARINA SINIRLAMA GELEBİLİR

Bazı bankalar tarafından gönderilen uyarı mesajlarında şu ifadelere yer verildi:

“Kredi kartınızla döviz, altın veya kripto varlık alımı, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, açıklaması olmayan para transferleri, nakit çekim limitlerinin aşımı veya sistem dışına para aktarımı gibi işlemler nedeniyle kart limitiniz geçici olarak kullanıma kapatılabilir.”

Bankalar, finansal güvenliği sağlamak adına bu işlemleri yakın takibe alırken, benzer girişimlerde bulunan kullanıcıların kredi kartı limitlerinin geçici olarak kapatılabileceğini belirtiyor.

FİNANSAL GÜVENLİK İÇİN YENİ ADIMLAR ATILABİLİR

Uzmanlar, yatırımcıların finansal planlarını yaparken bu uyarıları dikkate alması gerektiğini vurguluyor. Bankalar ise bu tür işlemleri sınırlamaya yönelik uygulamaların süreceğini ifade ediyor.