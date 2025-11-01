TMSF kayyımı atanmasının ardından yapılan açıklamada, fonların mevzuata uygun şekilde korunduğu ve iade sürecinin başlatıldığı belirtildi. MASAK raporları ise yasa dışı bahis bağlantılarını ortaya koydu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara’nın faaliyet iznini iptal etti. Kararın ardından Papara, kullanıcılarına yönelik yaptığı açıklamada, hesaplarda bulunan elektronik para bakiyelerinin iade edileceğini duyurdu.

Mobil uygulama üzerinden bakiye görüntüleme mümkün olsa da, başka banka hesaplarına transfer gerçekleşmiyor.

Fonlar Koruma Hesaplarında

Papara açıklamasında, “Kullanıcılarımızın hesaplarında bulunan elektronik para bakiyeleri, yürürlükteki mevzuat gereği koruma hesaplarında güvence altındadır. Fon iadeleri ve hesap kapatma süreci, TCMB düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verdi.