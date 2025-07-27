Politika faizinin 300 taban puan düşürülmesi ne halkı sevindirdi, ne zengini üzdü. Çünkü % 43 seviyesindeki faiz, nakit birikimi olana hâlâ kazandırıyor

Bankalar 1 Milyon Lirası Olana 2 Emekli Maaşı Veriyor

Merkez Bankası’nın (MB) yaptığı % 3’lük faiz indirimi, halka yaramadı. Kredi ve kart borcu olan vatandaş, oranın ancak % 43’e inmesi nedeniyle hâlâ faiz yükü altında eziliyor. Bankada birikimi olan ise paradan para kazanmaya devam ediyor.

Aylık 37 Bin 611 Lira

Hesabında 1 milyon lira birikimi olan zenginler, farklı bankalardan her ay 31 bin 101 liradan başlayıp 37 bin 611 liraya kadar faiz kazancı alabiliyor. Yani hiç çalışmadan ayda 2 emekli maaşı kadar para oturduğu yerden zenginin hesabına yatıyor.