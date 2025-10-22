Türkiye İş Bankası’nda uzun yıllar boyunca görev yapan emekli müdür Ömer Rıza Taşova hayatını kaybetti. Bankacılık kariyeri boyunca farklı şubelerde yöneticilik yapan Taşova'nın vefatı büyük hüzün yarattı

Türkiye İş Bankası, uzun yıllar boyunca bankacılık sektörüne değerli katkılar sunmuş olan emekli müdürlerinden Ömer Rıza Taşova’nın vefat haberini derin bir üzüntüyle bildirdi.

1951 yılında Sivas’ta doğan Taşova, 1974-1998 yılları arasında İş Bankası bünyesinde görev yaptı. Kariyeri boyunca Sivas, Zara, Bergama, Beydağ, Hekimhan, Gümüldür, Söke, Bünyan ve Kırkağaç şubelerinde yöneticilik yaparak bankanın farklı bölgelerdeki hizmet ağının gelişmesine önemli katkılarda bulundu. Çalışma arkadaşları tarafından disiplinli, dürüst ve insan ilişkilerinde sıcak bir yönetici olarak tanınan Taşova, İş Bankası camiasında saygı ve sevgiyle anılan bir isimdi.

Bankadan yapılan açıklamada, “Değerli emekli Müdürümüz Ömer Rıza Taşova’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm İş Bankası camiasına başsağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Merhumun cenazesi, 20 Ekim 2025 tarihinde İzmir’de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.