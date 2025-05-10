Tüm Türkiye genelinde, banka hesabında kripto para bulunduran herkesi ilgilendiren bu yeni uygulama kapsamında platformlara 10 iş günü süre tanındı. Denetim sürecine ilişkin yeni kurallar bugünden itibaren 81 ilde aynı anda yürürlüğe girdi.

REZERV KANITI ARTIK ZORUNLU

SPK’nın aldığı kararla birlikte, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının rezerv kanıtı denetiminden geçmesi zorunlu hale geldi. Her denetim dönemi sonunda hazırlanan raporlar, 10 iş günü içinde platformların yönetim kurullarına teslim edilecek. Yönetim kurulları ise bu raporları 15 iş günü içinde SPK’ya iletmekle yükümlü olacak. Raporlar sadece yönetim ve denetim makamlarıyla paylaşılacak, kamuya açık olmayacak.

3 AYLIK SÖZLEŞME ŞARTI GETİRİLDİ

SPK bültenine göre platformlar, bilgi sistemleri denetçileriyle en az 3 aylık süreyi kapsayan denetim sözleşmeleri imzalamak zorunda olacak. Bu sözleşmelerin denetim döneminin ilk ayı bitmeden önce yapılması gerekecek. Platformlar ayrıca yıllık toplu sözleşmeler de yapabilecek.

DENETİM SÜRESİNE ÜST SINIR

Yeni kurallar, aynı denetim firmalarıyla sürekli çalışmanın önüne geçmek amacıyla süre sınırlaması getiriyor. Buna göre bir denetim firması, aynı platformla en fazla 12 dönem çalışabilecek. Başdenetçilerin ise aynı platformda aralıksız olarak en fazla 4 dönem görev yapmasına izin verilecek.

SUNULACAK VERİLER BELİRLENDİ

SPK, denetimlerde platformlardan istenecek verileri de netleştirdi. Denetçiler; platformda listelenen kripto varlıklar, müşteri varlıklarının güncel piyasa değeri, kripto varlıkların bulunduğu blok zincir ağları, saklama yöntemleri ve cüzdan adresleri gibi bilgileri talep edebilecek.

SPK, denetimin şeffaf ve güvenilir yapılabilmesi için denetçilere rastgele iki tarih belirleme yetkisi verdi. Bu tarihler platformlara önceden bildirilmeyecek. Ayrıca denetçiler, sunulan cüzdan adreslerinin gerçekten platforma ait olup olmadığını doğrulamakla da yükümlü olacak.

Denetimler artık sadece müşteri varlıklarını değil, platformların kendi likit rezervlerini de kapsayacak. Platformlar, müşterilere ait kripto varlıkların tamamını yüzde 100 oranında blok zincir üzerinde kanıtlamakla yükümlü olacak.