Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan yönetmelik değişiklikleri, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeler, şirketlerin faaliyet süreçlerini daha kapsamlı bir yapıya kavuştururken aynı zamanda katılım esasına uygun çalışma imkânı sağlıyor.

Finansman Şirketlerine Katılım Esası

Yeni düzenleme ile finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin katılım esasına göre faaliyet gösterebilmesine imkân tanındı. Ayrıca bu şirketlerin kuracakları ya da ortak olabilecekleri kuruluşlar yalnızca kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlarla sınırlandırıldı.

Yeni Kurallar Belirlendi

Varlık Yönetim Şirketleri için de dikkat çeken değişiklikler yapıldı. Katılım esasına göre faaliyet gösterecek şirketler için bilgi sistemlerinin bağımsız denetimden geçmesi zorunlu hale getirildi. Ayrıca devralınan alacaklardan edinilen iştiraklerin en fazla üç yıl içerisinde elden çıkarılması gerektiği hükme bağlandı.

Alacak Devirlerinde Kısıtlamalar

Yeni yönetmelikle birlikte, BDDK denetimindeki kaynak kuruluşların, kontrol ettikleri veya kendilerini kontrol eden varlık yönetim şirketlerine ihale dışı yöntemlerle alacak devri yapmaları yasaklandı.

Takibe düşmemiş alacaklardan yalnızca 60 günden az gecikmesi olanların varlık yönetim şirketlerine devri de engellendi. Bu adım, finansal tüketiciyi korumaya yönelik önemli bir düzenleme olarak dikkat çekiyor.

Müşteri İletişimine Düzenleme

Tüketicilerin korunmasına yönelik olarak, varlık yönetim şirketlerinin müşterilerle iletişim kurabileceği gün ve saatlerde de değişikliğe gidildi. Böylece borçluların daha sağlıklı bir iletişim süreci içinde korunması düşünüldü.