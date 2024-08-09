Çiftlik yaşamının sosyal medya dünyasındaki parlayan yıldızı Ballerina Farm ve sahibi Hannah Neeleman, kullanıcıların büyük ilgisini çekiyor. Çiftlik yaşamını sosyal medyada paylaşan Ballerina Farm, sosyal medya hesapları ve Hannah Neeleman'ın hayatı hakkında merak edilen tüm detaylar...

BALLERİNA FARM KİMDİR?

Ballerina Farm, çiftlik yaşamını sosyal medyada paylaşan popüler bir hesap olup, bir kişinin değil, bir çiftliğin adıdır. Çiftliğin sahibi Hannah Neeleman, burada günlük yaşamını ve doğal üretim süreçlerini YouTube, Instagram ve TikTok platformlarında takipçileriyle paylaşmaktadır. Çiftlikte Hannah, eşi Daniel Neeleman ve sekiz çocukları yaşamaktadır.

HANNAH NEELEMAN KİMDİR?

Hannah Neeleman, 25 Haziran 1990 tarihinde ABD'nin Utah eyaletinin Springfield şehrinde Hannah Wright ismiyle doğmuştur. Mormon bir ailede büyüyen Hannah, küçük yaşlardan itibaren balerin olma hayali kurmuştur. 14 yaşında Juilliard Okulu'nun yaz bale programına katılan Hannah, 16 yaşında Brigham Young Üniversitesi'nden burs kazanmıştır.

2011 yılında, ünlü havayolu firmalarının sahibi David Neeleman'ın oğlu Daniel Neeleman ile tanışmış ve kısa sürede nişanlanarak aynı yıl içinde evlenmiştir. Çift, ilk yedi yılını Brezilya'da geçirip 2018 yılında Amerika'ya dönerek Ballerina Farm'ı satın almıştır.

Ballerina Farm'da çiftlik işleri Hannah ve Daniel tarafından yürütülmekte ve aile doğal, sürdürülebilir bir yaşam sürmektedir. Hannah, sosyal medya hesaplarında çiftlik yaşamını paylaşarak büyük bir takipçi kitlesi oluşturmuştur. TikTok'ta 7.5 milyon, Instagram'da 9.1 milyon ve YouTube'da 1.6 milyon takipçisi bulunmaktadır.

BALLERİNA FARM OLAYI NEDİR?

Son günlerde Ballerina Farm, Article Times dergisine verdikleri röportajla dikkat çekmiştir. Röportajda Hannah ve Daniel Neeleman, çiftlik ve sosyal medya hesapları hakkında soruları yanıtlamışlardır. Ancak röportajdaki bazı dikkat çeken detaylar, Ballerina Farm olayını gündeme getirmiştir.