Çorum'un Alaca ilçesinde iki katlı evin balkonundan düşen adam, hayatını yitirdi.

Acı olay, Alaca ilçesi Cengizhan Mahallesi İstiklal Sokak'ta gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Cemil Aykaç (45), henüz bilinmeyen nedenle binanın ikinci katında yer alan evin balkonundan alt kattaki balkona düştü.

Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin uyguladığı kontrolde Aykaç'ın hayatını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemeleri sonrasında, Aykaç'ın cansız bedeni Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.