Çorum’un Alaca ilçesinde iki katlı evin balkonundan düşen 45 yaşındaki adam, hayatını kaybetti.

Olay, Alaca ilçesi Cengizhan Mahallesi İstiklal Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil Aykaç(45), henüz belirlenemeyen sebeple binanın ikinci katında bulunan evin balkonundan alt kattaki balkona düştü. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aykaç’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından, Aykaç’ın cansız bedeni Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.