Olay, Nevşehir’in Emek Mahallesi Kervan Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu 4 yaşındaki Ömer N., ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın 3. katındaki dairenin mutfak balkonunda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan küçük çocuk, ilk olarak Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Ömer N., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Nevşehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.