O anlar pazardaki bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı. Ankara'nın Sincan ilçesinde kurulan halk pazarında hamsi satışı yapan esnaf, balıkların tazeliğini ilginç bir yolla gösterdi. Esnaf Yakup Öztürk, balıkları çiğ çiğ yiyerek müşterilere taze olduğunu kanıtlamaya çalıştı.

Çiğ balığın tadının fındık gibi olduğunu ifade eden esnaf, "Balığını vitamini kılçığında. Limonu sıkıp ağzına atacaksın" dedi. O anlar pazardaki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi.

“Limonla Balık İyi Gider”

Ankara'nın Sincan ilçesinde halk pazarında hamsi satışı yapan pazar esnafı Yakup Öztürk'ün müşterileri ile sohbeti gülümsetti. Öztürk, "Balığın en tazesi Ankara'da yenir" şeklindeki yaygın kanaati balıkları çiğ yiyerek gösterdi. Çiğ balığın fındık gibi tadı olduğunu belirten Yakup Öztürk, "Balığını vitamini kılçığında. Limonu sıkıp ağzına atacaksın" diyerek müşterilerine nasıl yendiğini gösterdi.

Hamsi satışı yapan esnaf, bu hareketi ile balıklarının taze olduğunu gösterdi. Vatandaşların dikkatini çeken Öztürk, çiğ balığın tadını da fındığa benzetti.