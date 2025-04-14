Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alınan sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama kızı Şans Küçükboyacı’dan geldi.

Cumartesi akşamı nefes darlığı şikâyetiyle hastaneye başvuran 56 yaşındaki müzisyen, doktorlar tarafından gözetim amacıyla uyutuldu. Kızı Şans Küçükboyacı, “Doktorlar kritiklikten söz etmiyor ama şu an gözetim amacıyla uyutuldu. İki gündür hastanedeyiz. Nefes darlığı vardı, solunum problemi yaşadı. Umudumuzu kaybetmiyoruz, güzel haberler alacağımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

BALIK AYHAN KİMDİR?

Gerçek adı Ayhan Küçükboyacı olan sanatçı, İstanbul’un Hacıhüsrev semtinde dünyaya geldi. Sekiz çocuklu Roman bir ailenin en küçüğü olan Küçükboyacı, küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duydu. Teneke kutularla başladığı müzik yolculuğuna, altı yaşında sahip olduğu ilk darbukayla devam etti.

Profesyonel kariyerine 16 yaşında Galata Kulesi çevresinde başlayan Balık Ayhan, 1992 yılında çıkardığı Yaşayan Ruhlar albümüyle müzik dünyasında dikkat çekti. Ardından İstanbul İmparatorları ve Bab’ı İstanbul albümleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Bizim Mahalle ve Kara Çalı Gibi adlı eserleriyle de tanınan sanatçı, çeşitli televizyon programlarında da yer aldı.

SAĞLIK DURUMU TAKİP EDİLİYOR

Roman müziğinin önemli temsilcilerinden biri olan Balık Ayhan’ın solunum yetmezliğiyle mücadele ettiği bildirildi. Hastane yetkililerinden resmi bir açıklama yapılmazken, sanatçının sağlık durumu yakından takip ediliyor.