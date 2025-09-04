Bakkalcı, kasapçı, manavcı, fırıncı, şarküterici, nalburcu, hırdavatçı, kuyumcu, eczaneci, kelimelerinden kaçı TDK Güncel Türkçe Sözlük’te tanımı olan kelimelerdir?

Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde sorulan soru, hem yarışmacıların hem de ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekti.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bilgi dolu sorularıyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Son bölümde yöneltilen “Bakkalcı, kasapçı, manavcı, fırıncı, şarküterici, nalburcu, hırdavatçı, kuyumcu, eczaneci, kelimelerinden kaçı TDK Güncel Türkçe Sözlük’te tanımı olan kelimelerdir?” sorusu, sosyal medyada da gündeme geldi.

Soru şu dört seçenekle yarışmacıya yöneltildi:

A: 0

B: 1

C: 3

D: 5

Doğru cevap: 3