Araçların kışlık bakımlarının olduğu gibi yazlık bakımlarının da olduğunu vurgulayan Bakıcı, “Araçların kışlık bakımları olduğu gibi yazlık bakımları da önem arz ediyor” dedi.

Bakıcı yaptığı açıklamada, “Tüm sürücülerimiz bunları yaptırmak zorunda ve önümüzde dokuz günlük kurban bayramı tatili var. Bu sürede araçların yolda kalıp arıza yapmaması ve trafik kazalarını önüne geçmek için herkesin araç bakımlarını yaptırması gerekiyor. On nokta kontrol dediğimiz lastik, su, yağ, akü gibi etkenlerin kontrol edilmesi gerekir. Araç sahipleri tatile çıkmadan bir gün öncesinde birkaç saatini ayırarak bu bakım işlerini yaptırması güvenli bir yolculuk yapmasını sağlayacaktır” diye konuştu.

Oto tamir bakım ustası Fatih Yılmaz ise, yaz tatilinin başlaması ve seyahat planları yapan vatandaşların mutlaka araçlarına yazlık bakım yaptırmaları gerektiğini ifade etti.

Olası ufak bir arızanın ertelenmesi durumunda çok ağır hasarlara yol açabileceğini söyleyen Yılmaz, “Araç bakımı hem güvenli bir yolculuk açısından hem de araçların arıza vermemeleri bakımından hayati önem taşıyor. Sürücülerimiz radyatör suyu, motor yağı, fren balataları, fren hortumları ve fren hidroliği gibi aksamları mutlaka kontrol ettirsinler” dedi. Mustafa Babayiğit