Bakgörler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çelik, hem yerli üretimi hem de müşteri dostu fiyat politikalarını anlattı.

60 Yıllık Tecrübe ile Yozgat’ta Hizmet Veriyorlar

Yozgat merkezli olarak yaklaşık 60 yıldır mobilya sektöründe faaliyet gösteren Bakgörler Grup, hem üretim hem de perakende alanında hizmet sunmaya devam ediyor. Şirketin temellerinin 1970’li yıllarda atıldığını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çelik, “Firmamız büyüklerimizin, babalarımızın ve amcalarımızın kurduğu bir yapı. Yıllardır da Yozgat’ta kaliteli mobilyayı en uygun fiyatlarla halkımıza sunmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

6000 Metrekarelik Alanda Geniş Ürün Yelpazesi Sunuluyor

Bakgörler Grup bünyesinde yerel üretim markası Zati Design ile birlikte Türkiye genelinde 81 ilde bayilikleri bulunan Ergül Mobilya'nın da bayiliği yürütülüyor. İki ayrı mağazada toplam 6000 metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösteren firma, bohem, klasik ve lüks (lakşeri) kategorilerde çok çeşitli ürün gruplarıyla müşterilere hitap ediyor.

Aile Yılı Kapsamında %30’a Varan İndirim Kampanyası

2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesiyle birlikte kampanya başlatan Bakgörler Grup, yeni evlenecek çiftlere ciddi oranlarda fiyat avantajı sağlıyor. Sinan Çelik, “Bakanlığımızın ilan ettiği Aile Yılı kapsamında ürünlerimizde yüzde 30’a varan indirimler uyguluyoruz. Kar marjlarımızı minimum seviyede tutarak yeni evlenecek çiftlerin kaliteli ürüne doğru fiyata ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Sinan Çelik, yaptıkları indirim sayesinde hem evlenen çiftlerin, hem de evini yenilemek isteyenlerin bütçelerine katkı sağlanıyor. “Amacımız doğru ürünü, doğru fiyata sunmak. Her bütçeye uygun ürün çeşitliliğimizle müşterilerimizi mağazamıza bekliyoruz” diye ekledi.

Müşterilere Davet: “Fiyat Kıyaslamasını Yapmadan Uğramayın”

Sinan Çelik, mobilya alışverişi yapacak vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Fiyat karşılaştırması yapmadan önce mutlaka mağazamıza uğrayın. Çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Özel olarak ürettirdiğimiz ürünlerimizle hem kaliteyi hem uygun fiyatı bir araya getiriyoruz” ifadelerini kullandı.