Özellikle kadın kuaförleri ve güzellik merkezlerinden gelen yoğun itirazlar sonrası, Bakanlık bu işletmeleri pazar günleri kapalı olma zorunluluğundan muaf tuttu.

KARARIN GEÇMİŞİ

Bakanlık, sektör temsilcilerinin taleplerine yanıt vererek, ülke genelinde berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftada bir gün kapalı olmasını öngören bir düzenleme yapmıştı. Ancak, özellikle kadın kuaförleri ve güzellik merkezlerinin pazar günleri kapalı olmasının sektörde büyük bir tepki yarattığı görüldü.

YOĞUN TEPKİLER ÜZERİNE GERİ ADIM

Kadın kuaförleri ve güzellik merkezlerinin pazar günleri kapalı olmasının hem müşteriler hem de işletme sahipleri için zorluklar doğuracağı belirtilerek, bu durum Bakanlığa iletildi. Gelen yoğun talepler üzerine, Bakanlık, kadın kuaförleri ve güzellik merkezlerini pazar günü kapalı olma zorunluluğundan muaf tuttu. Böylece, bu işletmeler haftanın yedi günü hizmet vermeye devam edecek.

YENİ DÜZENLEME NASIL İŞLEYECEK?

Bakanlık, yaptığı yeni düzenlemeye göre, berberlerin belirli bir gün kapalı olmasını zorunlu kılarken, kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri bu uygulamadan muaf tutulacak. Bu değişiklik, sektörde memnuniyetle karşılandı ve işletmelerin normal faaliyetlerini sürdürebileceği belirtildi. Ticaret Bakanlığı, sektör temsilcileri ve vatandaşlardan gelen geri bildirimler doğrultusunda benzer durumlarda da esnek ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edeceğini duyurdu.