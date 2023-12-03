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İşitme engelli çocuklar ve gençlerin dil, okuma ve çözümleme becerilerini geliştirmek üzere yepyeni bir uygulama hayata geçirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı işitme engellilerin daha etkin bir eğitim ve meslek yaşamına sahip olmalarına katkıda bulunmak üzere 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde “Kitap Artı” mobil uygulamasını başlattı.

İşitme engellilerin kitap okuma alışkanlıklarının gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan uygulama, Türkiye’ye özgü işaret dilinin tüm yönleriyle kavranmasına yardımcı olacak.

Bakanlığın “Kitap Artı” uygulaması işitme engellilerin küçük yaşlardan itibaren verimli bir şekilde okuma öğrenmelerini sağlayacak. Uygulama işitme engellilere Türkçe öğretiminde de kullanılabilecek.



TÜRKİYE’DE İLK OLACAK

İşaret dili öğrenmek isteyen herkes ile görme engellilere de hizmet verebilecek şekilde tasarlanan uygulamada uluslararası sertifikalı uzman işaret dili çevirmenleri tarafından çevrilen video kitaplar da yer alacak.

Yenilikçi özellikleriyle dünyadaki az sayıda örneğinin önüne geçen “Kitap Artı” Türkiye’de bir ilk olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının “Herkes için Kitap” sloganıyla hizmete sunduğu “Kitap Artı” mobil uygulaması işitme engelli olmayan ancak işaret dili öğrenmek isteyenlere ve engelli yakınlarına da verecek.

Ayrıca, seslendirmesi bulunan kitaplarla uygulamadan aynı zamanda görme engellilerde yararlanacak.



UZMANLARIN ELİNDEN ÇIKAN VİDEOLARIN SAYISI ARTACAK

Kitap Artı mobil uygulamasındaki çocuk kitaplarının çevirisi uzman ve sertifikalı işaret dili çevirmenleri tarafından yapılıyor.

Uygulamada çeviri sürerken kitapta yer alan metnin ilgili kısmı işaret dili ile uyumlu olarak renkli vurgu ile işaretleniyor. Böylece sözcük ve cümle yapılarının anlamlandırılması sağlanıyor.

Bakanlığın titiz çalışmaları sonucunda ortaya çıkabilen video kitapların platformadaki sayısını arttırmak için de çalışmalar sürüyor.