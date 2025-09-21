Bakanlıktan sosyal medyada ürünlere ilişkin fiyat paylaşımı yapan kullanıcılara uyarı

Ticaret Bakanlı, sosyal medya hesabı üzerinden ürünlerin fiyat paylaşımını yapan kullanıcıları uyarıda bulundu. Paylaşım yapacakları bilgiyi teyit etme ve güvenilirliğinden emin olmaları gerektiği söylendi.

Bakanlık, bir markette satılan ürünün maliyetine ilişkin dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığını ifade etti. Sosyal medya kullanıcılarını uyaran Ticaret Bakanlığı, bakanlık olarak kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik bütün girişimlerine devam edeceklerini bildirdi.

Konu ile ilgili bakanlık sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu. Videoyu çeken kullanıcının yeni paylaşım yaparak ürünün markete geliş fiyatının 351 TL olduğunu söylediğine dikkat çekildi.

Dezenformasyon içerikli olduğu belirtilen paylaşımda, bir markette satılan ürünün maliyetinin gerçekten uzak şekilde, satış fiyatının çok altında gösterildiği duyuruldu. Videoyu çeken sosyal medya kullanıcısının yeni bir paylaşım daha yaparak ürünün markete geliş fiyatının ilk paylaşımın aksine 351 lira olduğunu söylediğine dikkati çekildi.

Açıklamada şunlar söylendi:

"Bakanlığımızca yapılan düzenli kontrollerle uyuşmayan bir durum tespit edilmemiştir. Bu vesileyle kamuoyunu bilgilendirme fırsatı olan tüm sosyal medya kullanıcılarına, içerikleri yaymadan önce teyit etme ve güvenilirliğinden emin olma sorumluluklarını hatırlatmak isteriz. Ticaret Bakanlığı olarak kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik tüm girişimlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, üretici ve ticaret erbabımızın yanında olurken tüketicimizin de daima koruyucusu olmaya devam edeceğiz"

