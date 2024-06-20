Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yıl kurbanlıklarını satamayan üreticilere önemli bir destek sunuyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Et ve Süt Kurumu (ESK), talep edilmesi halinde kurban pazarlarına getirilen ancak satılamayan kurbanlık hayvanları karkas et olarak satın alacak.

ÜRETİCİLERE DESTEK, EKONOMİYE KATKI

Bu uygulamanın amacı, üreticilerin karşılaştığı satış sorunlarını çözmek ve ekonomik yüklerini hafifletmek. Satılamayan hayvanlar için ESK tarafından belirlenen Kurbanlık Hayvanların Alım Tarifesi üzerinden ödemeler yapılacak ve bu ödemeler en geç 3 iş günü içinde gerçekleştirilecek.

KOLAYLIKLAR SAĞLANIYOR

Üreticilere kolaylık sağlamak adına, hayvanların kestirilmesi için bulundukları bölgedeki en yakın kesimhanenin kullanılması da mümkün olacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Üreticilerin 20-28 Haziran tarihleri arasında en yakın ESK Kombina Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor. Başvurularda hayvanların kimlik bilgileri ile birlikte İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınan sevk raporları, kurban pazar yeri giriş ve kira belgelerinin sunulması istenecek.

DEĞERLENDİRME VE ÖDEME

ESK, hayvanların alımı için TÜRKVET sistemi üzerinde gerekli kontrolleri yapacak ve Hayvan Alım Kriterleri ve Uygulama Esasları Talimatları doğrultusunda işlem gerçekleştirecek. Bu kapsamda satın alınacak hayvanlar karkas et olarak değerlendirilecek ve bu süreç üreticilere ekonomik açıdan katkı sağlamayı hedefliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu uygulaması, kurbanlıklarını satamayan üreticiler için önemli bir destek oluşturuyor. Üreticilerin bu imkandan faydalanmaları ve başvurularını en geç 28 Haziran tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.