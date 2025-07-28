Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlığın site yönetim şirketleri ile ilgili yasal düzenleme hazırlığında olduğunu belirterek, "Site yönetimi hizmeti veren şirketleri sınıflandıracağız. Herkes ‘ben yönetim şirketiyim’ diyemeyecek, yetkilendireceğiz. Tüm sektörü 7 gün 24 saat esasıyla takip edecek denetim sistemimizi kuracağız" dedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Kızılcahamam’da düzenlenen 5’inci Gayrimenkul ve Tesis Yönetim Tesis Yönetim Zirvesi’ne katıldı. Bakan Kurum konuşmasında Bakanlık olarak site yönetimi alanındaki çalışmaları yakından takip edip kolaylaştırıcı ve yön gösterici adımları kararlılıkla hayata geçirdiklerini anlattı. Tesis ve site yönetimi sektörünün hızla geliştiğine vurgu yapan Bakan Kurum, "İnsanımızın yaşam kalitesini arttırıyor. Her yaştan insanımızın beklentilerine sizler cevap veriyorsunuz. Evimizi, bahçemizi, güvenliğimizi birer emanet olarak yüklenmek için çok değerli bir hizmet sunuyorsunuz. Tüm bunların yanında istihdam oluşturuyor ekonomimize de bu manada katkı sunuyorsunuz" dedi.

Aidatta Haksız Artışlara Dur Denecek

Tüm sektörün 7 gün 24 saat esasıyla takip edileceği denetleneceği bir sistemin hayata geçileceğini aktaran Bakan Kurum, "Tüm yönetimleri yılda en az 1 kez denetleyeceğiz. Sadece site yönetimleriyle değil vatandaşımızın da doğrudan bizimle temas kurabileceği bir sistemi oluşturarak sitede oturan vatandaşlarımızın bir şikayeti varsa bizden denetim talep edebilecekler. Biz de hemen harekete geçeceğiz. Şunun altını önemle çiziyorum. Vatandaşımızın huzurlu bir yaşam sürmesi için gayret eden, çalışan, emek veren yönetimleri teşvik edeceğiz, destekleyeceğiz, yanlarında olacağız. Ama yanlış uygulamalar yapan, ödemelere dair haksız artışlar yapanlar olursa da buna ilişkin her türlü yaptırımı milletimiz adına uygulayacağız" dedi.

Bakan Kurum, Bakanlığın site yönetimi sektörüne yönelik dijital alt yapı hazırlığında olduklarını da duyurarak, "Sektörün tüm çalışmalarını dijital ortamda etkin bir biçimde yürütebileceğimiz elektronik yazılım sistemimizi de en kısa sürede inşallah devreye alacağız. Bundan böyle tüm idari süreçleri dijitalleştireceğiz. Veriye dayalı karar alma süreçlerini de güçlendireceğiz. Hep birlikte hizmet hızını bir taraftan arttıracağız ve yine orada vatandaşımızın insanımızın hayır duasını kazanacak işlere de hep birlikte imza atacağız. Benim sizlerden ricam aidatların düşürülmesi. Sitelerde komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi. Sitede vatandaşımızın refahını arttıracak ama bir taraftan da gerek dijitalleşerek gerek bu hizmetleri toplu bir şekilde yöneterek oradaki birim maliyeti düşürecek hizmet kalitesini arttıracak adımlara hep birlikte imza atacağız. 20 milyon vatandaşımız sizin yönettiğiniz sitelerde yaşıyor. O yüzden ben milletimiz adına bu işleri talep ediyorum. Hep birlikte gelin bu mücadeleyi ortaya koyalım.