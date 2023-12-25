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Tarifeye aykırı şekilde ekmek satışı yapan işletmelere yönelik Ticaret Bakanlığı tarafından Yozgat dahil 81 ilde denetim gerçekleştirildi.

Bu denetimler sonucunda tespit edilen aykırılıklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun 22 Aralık 2023 tarihli toplantısında görüşülmüş ve belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satışı yapan 283 işletmeye 9 milyon 374 bin 941 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Toplantıda ayrıca, sebze ve meyve satışlarında fahiş fiyat artışı yapan 24 hal içi tüccara 8 milyon 282 bin 225 lira ve otomotiv piyasasında stokçuluk eyleminde bulunan 2 işletmeye 6 milyon 687 bin 900 lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Böylece, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen 309 işletmeye toplam 24 milyon 345 bin 66 lira idari para cezası uygulandı.