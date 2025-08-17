İlaç tedarikinde yaşanan sıkıntıları kalıcı olarak çözmek için harekete geçen Sağlık Bakanlığı, eş değer ürünlerden biyoteknolojik ilaçlara kadar beş farklı fiyatlandırma modeli üzerinde çalışıyor.

Kesinti Yaşanmayacak

Yeni sistemle hem yerlilik oranı artırılacak hem de onkoloji başta olmak üzere kritik ilaçlarda kesinti yaşanmayacak.

Sağlık Bakanlığı, ilaç tedarikinde son dönemde artan şikâyetler üzerine yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.

Çözüm Kalıcı Olacak

Bakanlık, kalıcı çözüm için farklı fiyatlandırma modelleri geliştirdiğini duyurdu.

Bunlar arasında eş değer (muadil) ürünler için fiyat düzenlemesi, çapraz kur uygulaması, birim fiyat modeli, biyoteknolojik ve biyobenzer ürünlerin yeniden fiyatlandırılması ile imal eş değer ürünlerin fiyatlandırılması gibi alternatifler yer alıyor.

Resmi Gazete’de Yayımlandı

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, ayrıca dönemsel avro değerinin dikkate alınması ve fiyat koruma uygulamasındaki ürünlerin ayrılması da gündemde.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) verilerine göre, geçen yıl ithal ilaçların oranı kutu bazında yüzde 8,2; tutar bazında ise yüzde 43,3 olarak kaydedildi.

Buna karşılık imal ilaçların oranı kutu bazında yüzde 91,8, tutar bazında ise yüzde 56,7'ye ulaştı. 2015 verileriyle karşılaştırıldığında, yerli üretimde artış, ithalatta ise düşüş dikkat çekiyor.

İlaç Üretimin De Yüzde 17,2 Yer Alıyor

İlaç tüketiminde ise yüzde 17,2 ile onkoloji ilaçları ilk sırada yer alıyor.

Onkolojiyi, yüzde 7,4 ile antibiyotikler, yüzde 6,7 ile kan ürünleri, yüzde 6,6 ile kardiyovasküler ilaçlar ve yüzde 6,1 ile antidiabetikler takip ediyor.

Sinir sistemi tedavisinde kullanılan ilaçlar ise yüzde 5'lik pay ile son sırada bulunuyor.