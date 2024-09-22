Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 18-29 yaş arası gençlerin faydalanabileceği 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisi başvuruları için önemli bir adım attı. Bakanlık, başvuru sürecini daha hızlı ve erişilebilir hale getirmek amacıyla yeni bir internet sitesi oluşturdu.

Başlangıçta deprem bölgesindeki illerde pilot uygulama olarak başlatılan bu proje, doğurganlık oranının en düşük olduğu üç şehirle genişletildi. Gençlerin evlilik kredisine kolay başvurabilmesi için bakanlık tarafından devreye alınan 'ailegenclikfonu.aile.gov.tr' internet sitesi artık hizmet veriyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, daha önce de başvuru şartlarının kolaylaştırıldığını duyurmuştu. Bu adımlar, evlilik planı yapan gençlerin finansal destekten daha hızlı ve pratik bir şekilde faydalanmasını hedefliyor.