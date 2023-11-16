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Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltan reklamlar ve haksız ticari faaliyetlere karşı kararlı bir mücadele yürütüyor. Son 11 ayda, Kurul tarafından toplamda 92,5 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Reklam Kurulu'nun özellikle "Efsane Kasım" indirimleri gibi satış kampanyalarını yakından takip ettiği belirtildi. Yapılan incelemelerde, tüketicileri yanıltan ve aldatan reklamlara, gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapıyormuş algısı oluşturan indirimli satış reklamlarına ve uygulamalarına yönelik idari para cezası ve yaptırımların uygulandığı ifade edildi. Kurul, gündemindeki 16 indirimli satış dosyası hakkında durdurma cezası ile birlikte toplamda 2,7 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Toplantıda ele alınan 176 dosyanın 153'ü mevzuata aykırı bulundu. Bu dosyalarla ilgili olarak reklam ve ticari faaliyetlere karşı durdurma cezası ile birlikte toplam 16,7 milyon lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, tüketici sağlığına yönelik reklamların da gündemde olduğu belirtildi. Özellikle takviye gıdalar ve kozmetik ürünler gibi doğrudan tüketicilerin kullanımına yönelik ürün reklamları incelendi. Bu bağlamda, tüketicileri yanıltan, kamu sağlığını bozucu nitelikte, mevzuata aykırı bulunan reklamlara karşı idari yaptırımlar uygulandı.

Reklam Kurulu, 11 ay içinde toplam 1838 dosyayı değerlendirdi. Bu süre zarfında, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olarak tespit edilen 1623 dosya hakkında durdurma cezası ve toplam 92,5 milyon lira idari para cezası uygulanması yönünde karar aldı.