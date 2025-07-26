Tarım ve Orman Bakanlığı, 826 milyon 825 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

“Hayırlı ve bereketli olsun"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "826 milyon 825 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. “Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerine yer verildi.

Neye Ne kadar Ödeme Geldi

Buna göre, bitkisel ürün sigortası desteği için 594 milyon 794 bin lira, yağlı tohumlu bitkiler desteği için 96 milyon 480 bin 525 lira, hububat, baklagil ve dane mısır desteği için 74 milyon 246 bin 260 lira, dane zeytin desteği için 29 milyon 121 bin 254 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği için 21 milyon 538 bin 375 lira, hayvan gen kaynakları desteği için 8 milyon 512 bin 850 lira, mazot ve gübre desteği 1 milyon 472 bin 574 lira, geleneksel zeytin bahçeleri rehabilitasyonu desteği için 659 bin 162 lira ödenecek.