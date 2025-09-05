Bakanlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) bünyesinde istihdam edilecek personeller için başvuru süreci İŞKUR üzerinden resmen başlatıldı.

Başvuru Genel Şartları

İlanlara müracaat edecek adaylarda şu şartlar aranıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak,

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, ertelemiş veya muaf olmak,

Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

Alım Yapılacak Kadrolar

SYDV bünyesinde yapılacak alımlarda öncelikli olarak şu pozisyonlarda personel istihdam edilecek:

Temizlik Görevlisi

Servis Elemanı

Yaşlı Bakım ve Temizlik Personeli

İlk İlan: Yozgat Merkez SYDV

İŞKUR’da yayımlanan ilana göre, Yozgat Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na çeşitli kadrolarda personel alınacak.

Açık Kadrolar:

6 erkek Beden İşçisi

1 kadın Temizlik İşçisi (geçici süreli)

Başvuru Tarihleri:

04 Eylül 2025 – 10 Eylül 2025 (mesai bitimine kadar)

Başvuru Adresi:

Karatepe Mahallesi, Hoca Ahmed Yesevi Caddesi, Yeni Valilik Hizmet Binası Zemin Kat, Yozgat Merkez SYDV

Mülakat Bilgileri:

Başvuru sürecinin ardından adaylar, aynı adreste gerçekleştirilecek görüşme ve mülakatlara çağrılacak.

Çalışma Şartları:

Çalışma Adresi: Yozgat merkez mahalle ve köyleri

Çalışma Süresi: Kömür dağıtımının tamamlanmasına kadar

Çalışma Saati: Haftalık 45 saat

Deneme Süresi: 1 ay (geçici personel için)