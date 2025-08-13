Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Personel Genel Müdürlüğü, 2025 yılı sözleşmeli personel alım ilanını yayımladı. Bakanlık, Yozgat merkezli yapılacak alımlarda farklı pozisyonlarda toplam 9 personel istihdam edecek.

Alım Yapılacak Kadrolar

İlana göre, güvenlik ve destek personeli pozisyonlarında toplam 9 kişi işe alınacak. Buna göre:

1. Grup Erkek Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 1 kişi

2. Grup Kadın Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 3 kişi

3. Grup Erkek Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 1 kişi

4. Grup Kadın Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 1 kişi

Destek personeli pozisyonları (Elektrik Tesisatçısı, Sıhhi Tesisatçı, İklimlendirme Personeli): 1’er kişi

Başvuru Şartları ve Nitelikler

Başvurular, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan adaylar arasından kabul edilecek. Adaylarda aranan temel şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya malullük aylığı almamak,

2024 KPSS’den ilgili puan türlerinde asgari puana sahip olmak,

24 saat esasına göre vardiyalı çalışmaya uygun sağlık durumuna sahip olmak.

1. Grup Erkek Koruma ve Güvenlik Görevlisi: Lisans mezunu erkek adaylar,

2. Grup Kadın Koruma ve Güvenlik Görevlisi: Lisans mezunu kadın adaylar,

3. Grup Erkek Koruma ve Güvenlik Görevlisi: Ön lisans mezunu erkek adaylar,

4. Grup Kadın Koruma ve Güvenlik Görevlisi: Ön lisans mezunu kadın adaylar başvurabilecek.

Tüm adayların 40 yaşını doldurmamış olması, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu kapsamında belirtilen şartları taşımaları ve geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik kimlik kartına sahip olmaları gerekiyor.

Elektrik tesisatçısı, sıhhi tesisatçı ve iklimlendirme personeli olarak başvuru yapacak adayların meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmaları veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı mesleki sertifikalara sahip olmaları şartı aranıyor.

Başvurular, 09 Ağustos 2025 tarihinden itibaren başlayacak ve 18 Ağustos 2025 saat 23.59’da sona erecek. Başvurular yalnızca elektronik ortamda, [Kariyer Kapısı](https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden alınacak; posta veya şahsen başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar yalnızca bir pozisyon ve bir il için başvuru yapabilecek.

Başvuru sırasında özel güvenlik kimlik kartı, sağlık raporu, diploma ve sertifika gibi belgelerin eksiksiz şekilde sisteme yüklenmesi zorunlu. Belgelerde eksiklik veya yanlışlık bulunması durumunda başvuru geçersiz sayılacak.

Başvurular KPSS puanına göre değerlendirilecek. En yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kontenjan kadar asil ve yedek aday belirlenecek. Puanların eşitliği durumunda mezuniyet ve doğum tarihi kriterleri öncelikli olacak. Sonuçlar Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek ve adaylar üç iş günü içinde yazılı olarak itiraz edebilecek.

Asil adaylar, belirtilen süre içinde göreve başlamak üzere hizmet sözleşmesi imzalayacak. Mücbir sebeplerle göreve başlanamaması durumunda, mazeret belgelendirilerek 15 gün içinde göreve başlama imkânı sağlanacak. Göreve başlamayan veya sözleşme imzalamayan adaylar haklarından vazgeçmiş sayılacak.