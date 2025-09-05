Bakanlık verilerine göre, ülke genelindeki müze sayısı yüzde 5 artarak 636’ya yükseldi. Müzelerin 217’si Bakanlığa, 401’i özel müze kategorisine, 18’i ise Milli Saraylar Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteriyor. Ören yeri sayısı ise 147 olarak kaydedildi. Yozgat’ta ise Bakanlığa bağlı bir müze bulunuyor.

Müzelerdeki toplam eser sayısı 3 milyon 995 bin 133 oldu. Bakanlığa bağlı müzelerdeki eser sayısı yüzde 0,9 artışla 3 milyon 370 bin 881’e, özel müzelerde yüzde 1,7 artışla 291 bin 89’a, Milli Saraylar Başkanlığına bağlı müzelerde ise yüzde 22,1 artışla 333 bin 163’e ulaştı. Bakanlığa bağlı müzelerdeki eserlerin yüzde 60,1’i sikke, yüzde 27,8’i arkeolojik materyal, yüzde 6,5’i etnografik materyal ve yüzde 3,5’i tabletlerden oluşuyor.

Müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı ise yüzde 10,6 artışla 61 milyon 687 bin 726’ya ulaştı. Ziyaretçilerin yüzde 51,7’si Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini tercih etti. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 18 milyon 995 bin 286 olurken, özel müze ziyaretçi sayısı yüzde 8,4 artışla 19 milyon 774 bin 549’a, Milli Saraylar Başkanlığına bağlı müzelerde ise yüzde 42,3 artışla 9 milyon 999 bin 370’e yükseldi.

Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerinden 2024 yılında 5 milyar 158 milyon 308 bin 599 TL gelir elde edildi. Satılan müze kartı sayısı ise 5 milyon 964 bin 575 olarak kaydedildi. En yüksek ziyaretçi sayıları İstanbul (18 milyon 182 bin 745), İzmir (4 milyon 698 bin 641) ve Nevşehir’de (4 milyon 451 bin 607) gerçekleşti.

Taşınmaz kültür varlıklarının sayısı yüzde 2,1 artışla 127 bin 285’e yükseldi. Bu varlıkların en yoğun bulunduğu iller İstanbul (34 bin 258), İzmir (8 bin 61) ve Muğla (5 bin 30) oldu. Toplam sit alanı sayısı ise yüzde 5,4 artarak 26 bin 127’ye ulaştı; sit alanlarının yüzde 97’si arkeolojik sit alanlarından oluşuyor.

Milli parkların sayısı yüzde 2,1 artışla 49 olurken, milli park alanı yüzde 0,4 artışla 913 bin 160 hektara çıktı. Tabiat parkı sayısı yüzde 0,8 artışla 268’e yükseldi, ancak tabiat parkı alanı yüzde 12,9 azalarak 94 bin 88 hektara geriledi. Tabiatı koruma alanı sayısı yüzde 3,2 artışla 32’ye, tabiat anıtı sayısı ise yüzde 0,9 artışla 111’e ulaştı.