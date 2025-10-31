İnternet siteleri ve telefon mesajlarına karşı vatandaşlara dikkatli olun uyarısında bulunuldu.

Bakanlık, resmi kanallar dışında yapılan yönlendirmelere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan “önemli duyuru” açıklamasında, proje başvurularının 10 Kasım’da başlayacağı belirtildi. Vatandaşların yalnızca yetkili bankalar ve resmî dijital platformlar üzerinden başvuru yapması gerektiği hatırlatıldı.

Başvuru Kanalları Resmi Kurumla Sınırlı

Açıklamada, Yüzyılın Konut Projesi için geçerli başvuru kanallarının Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri ve e-Devlet olduğu açıkça ifade edildi. Vatandaşların proje hakkındaki tüm sorularına ALO 181 hattı ile toki.gov.tr ve evsahibiturkiye.gov.tr adreslerinden yanıt alabileceği duyuruldu.

Sahte Link ve Mesajlara Dikkat

Bakanlık, son dönemde sosyal medyada yayılan sahte başvuru linkleri, internet siteleri ve SMS’lerin dolandırıcılık amacı taşıdığına dikkat çekti. Açıklamada, “Lütfen resmi başvuru kanallarımız dışındaki mesajlara ve internet sitelerine itibar etmeyiniz” ifadelerine yer verildi.

Başvurular 10 Kasım’da Başlıyor

Duyuruda ayrıca 500 bin sosyal konut için başvuru sürecinin 10 Kasım’da başlayacağı hatırlatıldı. Bakanlık, vatandaşların mağdur olmaması için başvurularını yalnızca resmi kurumlar üzerinden yapması gerektiğini bir kez daha vurguladı.