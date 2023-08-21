Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca anne ve babalara çocukların sanal dünyada yalnız bırakılmamaları uyarısında bulunuldu.

Bakanlık tarafından, çocukların dijital platformlarda kişisel bilgilerinin ve detaylı görsellerinin paylaşılmasının ise ciddi riskler barındırdığına dikkat çekildi.

Bakanlıkça, çocukları dijital ortamlardaki riskli içeriklerden korumak ve mahremiyet bilinci kazandırılması amacıyla dijital risklerden korunma eğitimi ve mahremiyet eğitimi verildiği belirtildi. Eğitimler kapsamında bugüne kadar Bakanlığa bağlı kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinde 15 bin 329'u personel, 20 bin 221'i veli olmak üzere toplam 35 bin 550 kişiye dijital risklerden korunma eğitimi, 142 bin 601 kişiye ise mahremiyet eğitimi verildiği kaydedildi.

Yozgatlı aileleri de ilgilendiren açıklamayı yapan Bakanlık tarafından, “Çocuğun internetle tanıştığı ilk dönemlerde, sanal mecralara ailenin ortak kullanım alanlarında girmesi sağlanmalı ve çocuklar sanal ortamda uzun süre tek başlarına bırakılmamalıdır. Çocuğun gerçek hayatta arkadaş olmadığı ve tanımadığı kişilerle temas etmesi engellenmeli, çocuk açısından riskli görülen profillerle iletişiminin önüne geçilmelidir. Birçok internet sayfası ve sosyal medya platformu rahatsız edici kişileri şikâyet etme ve engelleme imkânı sunmaktadır. Bunun nasıl yapılacağı çocuğa mutlaka öğretilmelidir. Bunun yanı sıra 0- 3 yaş dönemi, çocukların gelişimleri için oldukça kritik bir dönemdir. Bu süre içerisinde ekrana maruz kalmak çocukların henüz yeni oluşmakta olan beyin gelişimini, öğrenme ve zihinsel süreçlerinin gelişimini, sosyal gelişimlerini ve dikkat geliştirme becerilerini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle çocuklar 3 yaşına kadar ekrana maruz bırakılmamalıdır. Mobil cihazlar, çocuklar için bir oyuncak ya da ödül olarak görülmemelidir. Özellikle bu yaş çocuklarının pasif bir konumda ekran karşısında oturtmasından ziyade aktif katılımcı oldukları ve hayal dünyalarını ortaya koyabildikleri oyunlara teşvik edilmesi çok daha önemlidir” denildi. Haber merkezi