Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı gibi ülke ekonomisine artan üretim ve satışlar anlamında büyük bir hareketlilik getirmekte ve ülke ekonomisinin canlanmasına büyümesine katkılar sağlamakta.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yapılan alışverişlerde kurbanlık, kıyafet, gıda, turizm, ulaşım, konaklama, gastronomi gibi geniş sektör yelpazesiyle üretici, tedarikçi ve tüketici üçgeninde ekonomiye büyük bir katma değer sağlamakta. Bu ekonomik faaliyetler gerçekleştirilirken, özellikle vatandaşlar tarafından ihtiyaçların belirlenerek alışverişe çıkılması, farklı markalar ve ebatlardaki ürünlerde kıyaslamaya da imkan veren birim fiyatların etiketlerde olup olmadığına bakılması, ayrıca etiket fiyatı ile kasa fiyatlarının aynı olup olmadığına dikkat edilmesi tüketici hak ve menfaatleri açısından önem arz ediyor. Bu çerçevede vatandaşların mağdur olmaması için Ticaret Bakanlığı bayram öncesi harekete geçerek denetimleri sıkılaştırdı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın taleplerini artırdığı bayram öncesi dönemde de tüm sektörler nezdinde fahiş fiyat artışlarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamasına izin vermemek adına Bakanlığımız denetim birimleri 81 ilimizde denetimlerini aralıksız sürdürmeye devam edecek ve Bakanlığımıza ulaşan şikayetler yakinen takip edilecektir. Öncelikli amacımız, tüm vatandaşlarımızın haklarını ve refahını korumaktır. Bu sebeple piyasada arz ve talep dengesini bozucu faaliyetlere karşı mücadelemiz ve takibimiz daima titizlikle sürecektir. Bu istikamette, halkımızın mağduriyetine neden olan kişilere ilişkin her türlü idari yaptırım kararlılıkla uygulanacaktır.” İHA