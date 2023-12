Tahmini Okuma Süresi: dakika

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli çocukların ailelerinden bağımsız günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla Yozgat Uğur Bektaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu’nda “Uygulama Sınıfı” projesi başlatıldı.

Zihinsel engelli çocukların ailelerinden bağımsız yaşamalarının öğretilmesi için başlatılan uygulamada özel eğitim öğretmenleri tarafından, öğrencilere günlük işlerle ilgili eğitimler veriliyor. Uygulama sınıfında öğrenciler, yatak toplamadan kahvaltı ve yemek hazırlamaya, kişisel bakımlarından ev temizliğine, elektrikli ev aletlerinin kullanımına kadar yaşamlarında bağımsız hareket edebilecekleri gündelik işleri öğreniyor. Öğrenciler ayrıca uygulama sınıfında televizyon izleyip öğretmenleri eşliğinde zihin geliştiren oyunlar oynayarak, sosyal aktivitelerde de yer alıyor.

Uygulama sınıfı sayesinde hem engelli bireylerin hem de ailelerinin yaşam standartlarının iyileştirilmesi amaçlanıyor. Uygulama sınıfı projesi, ailelerden de olumlu geri dönüş alıyor.

“GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİNİ RAHATÇA YERİNE GETİREBİLİYORLAR”

Uğur Bektaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okul Müdürü Hacı Polat, okullarında orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliğe sahip olan ve otizmli özel öğrencilere yönelik akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda çeşitli eğitimler verildiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 yıl önce okullarına engelli öğrencilerin gündelik yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla “Uygulama Sınıfı” yaptırıldığını da belirten Polat, “Okulumuza yaptırılmış olan uygulama sınıfında öğrencilerimiz kendilerini ev ortamında hissederek bağımsız yaşam becerilerini geliştirebiliyor. Öğrencilerimize mutfak araç gereçlerini kullanma ve tanımaları, ev temizliği ve düzeni, elektrikli araç gereçlerin kullanımı ve öz bakım gibi becerileri, özel eğitim öğretmenlerimiz tarafından burada öğretilmektedir. Burada özel eğitim öğrencilerimiz için en önemli husus bağımsız yaşam becerileri kazanma olduğu için okulumuzdan mezun olduklarında günlük yaşam becerilerini rahatça yerine getirebilmektedir. Bu hususta ailelerimizden de olumlu geri dönüşler almaktayız” dedi.

“ÇOCUĞUMUN BECERİLERİ GELİŞTİ”

Özel eğitim öğrencilerinden Hasan Hüseyin Erdinç’in annesi Nagihan Erdinç ise uygulama sınıfı ile çocuğunun günlük becerilerinin geliştiğini anlatarak, “Burada çocuklarımız yatak düzetmeyi, bulaşık makinesine kaşık çatal yerleştirmesini, puding yapmasını, yemek karıştırmasını günlük hayatta evde rahatlıkla yapabiliyor. Evde yastık kılıfı geçiriyor. Mesela yatağın çarşafını yorganını düzeltmeye çalışıyor. Her şeyi yapabiliyorlar. Çocuğun becerileri burada gelişiyor. Burada öğretmenleri gösteriyor. Onlar da evde uyguluyorlar. Sosyal hayatta günlük işlerini kolayca yapabiliyorlar” şeklinde konuştu.

“ÇOCUĞUM HER İHTİYACINI KARŞILAYABİLİYOR”

Çocuğunun uygulama sınıfı sayesinde ihtiyaçlarını karşılayabilecek konuma geldiğini söyleyen Nihal Demirel de, “Buraya gelmeden önce benim çocuğum çatal, kaşık tutmayı bilmiyordu. Yani hep sol elle tutuyordu, daha doğru düzgün yemek bile yemeyi bilmiyordu. Burada sağ olsun öğretmenlerimiz de gösterdikleri için şu an kendi bağımsız yiyebiliyor. Her ihtiyacını kendi karşılıyor. Bu uygulamadan, öğretmenlerimizden çok memnunuz. Burası bizim için çok güzel bir yer oldu. Çocuğum her ihtiyacını kendisi karşılayabiliyor” ifadelerine yer verdi.